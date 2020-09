Corallo: “Zingaretti aveva detto: mai Conte premier, mai taglio dei parlamentari”

Dario Corallo, esponente del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul PD

“Si continua a provare a raccogliere i delusi che aumentano ogni giorno, lo abbiamo visto anche con il referendum, dove sono state tante le persone che hanno votato contro la linea del partito –ha affermato Corallo-. Il problema è che i delusi tendono ad allontanarsi.

E chi oggi milita in un partito non è rappresentativo della società, parliamo di laureati, professionisti, figli di professionisti. Se nella società il 12% delle persone non va all’università vuol dire che c’è un 80% di persone che tu non consideri. Un tempo la sinistra era quel luogo in cui si organizzavano i lavoratori, adesso invece gli si dice: non vi preoccupate, vi rappresentiamo noi purchè restiate a debita distanza.

Zingaretti? Prima di entrare nel governo aveva detto: mai conte premier, mai taglio dei parlamentari, poi alla fine ha ceduto su tutto. Allora il problema era stare nei luoghi del potere, c’era questa smania di stare nei luoghi del potere senza sapere cosa fare”.

Fonte Radio Cusano Campus