Scanzi: “Che amore per la Toscana, la Ceccardi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ora che ha perso, che ha deciso di fare la Ceccardi?

Semplice: rifiutare il seggio nel Consiglio Regionale Toscano, per restare nel Parlamento Europeo. Proprio come la sua collega salviniana Borgonzoni, che dopo la sconfitta in Emilia Romagna rifiutò il Consiglio Regionale per restare senatrice.

Che grande senso delle istituzioni, questi legaioli.