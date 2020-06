Scanzi: “Quella che vedete sotto è una foto del passato, ma probabilmente anche del futuro”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Quella che vedete sotto è una foto del passato, ma probabilmente anche del futuro: e quando dico futuro penso a settembre 2020. La Liguria era una delle regioni contendibili (a differenza di Veneto e Campania, dove Zaia e De Luca vinceranno col 765%), ma centrosinistra e M5S stanno anzitempo regalando la vittoria a Toti.

Riassumendo: la Paita, gigantesca nel riuscire a perdere nel 2015 nel momento più forte del renzismo, propone Ferruccio Sansa come nome in grado di unire M5S e Pd. Bella mossa, e non sono ironico, perché Ferruccio è brava persona e uomo onesto. Al Fatto, ovviamente, lo conosciamo bene. I 5 Stelle ci stanno, il Pd nazionale pure. Alice Salvatore, folkloristica talebana grillina e sorta di surreale Marianna Michelina Giarrussa (politicamente parlando), fa un regalo al mondo andandosene piccata e fondando un movimentino tutto suo. Dimostrando un gusto inatteso per l’autoironia, lo chiama “Il Buonsenso”.