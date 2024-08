GdF Roan Genova, potenziamento estivo in mare

La festività di Ferragosto sui litorali della Liguria è consuetudinariamente caratterizzata da consistenti afflussi e presenze in tutti i luoghi e borghi di villeggiatura a forte richiamo e vocazione turistica. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova ha pertanto predisposto un dispositivo di sorveglianza e vigilanza in mare con tutti i mezzi navali ed aerei in dotazione, per i quattro mesi estivi, per poter assicurare la serena fruizione del bene comune “mare” da parte dei cittadini che scelgono il litorale ligure come luogo di vacanza, garantendo la necessaria cornice di sicurezza, quale Polizia del Mare, rispondendo, così, anche alle esigenze generali di “sicurezza percepita” e di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare delle singole Prefetture regionali.

Ferragosto

Il Ferragosto ha registrato una massiccia presenza di turisti e vacanzieri che, unitamente alle temperature molto elevate del periodo, hanno determinato un eccezionale affollamento dei lidi e del mare, solcato da una gran moltitudine di imbarcazioni, natanti e gommoni. Il repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine che ieri ha interessato tutta la regione, con particolare riguardo al litorale di ponente e della provincia di La Spezia, ha creato numerose situazioni di criticità, allarme e pericolo per numerosissimi diportisti che si sono trovati in serie difficoltà, richiedendo aiuto, assistenza e soccorso. In tale contesto, funestato improvvisamente da intense cellule temporalesche e violente raffiche di vento che hanno repentinamente agitato il mare, si è rivelata essenziale la massiccia presenza dei mezzi navali del Corpo e dei loro equipaggi di uomini e donne di mare che lo vivono e conoscono quotidianamente nello svolgimento ed esecuzione delle proprie funzioni e compiti di Istituto.

L’Autorità Marittima – Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiesto in più contesti l’ausilio della componente navale del ROAN di Genova al fine di poter supportare le numerosissime segnalazioni di aiuto pervenute nell’immediatezza dei forti temporali estivi con violenti colpi e raffiche di vento.

Levante ligure

In particolare, le acque ingrossatesi del levante ligure – Golfo dei Poeti hanno visto il pronto intervento dell’equipaggio del Guardacoste G.213 “Finanziere Perissinotto” in forza alla Sezione Operativa Navale di La Spezia, che ha fornito immediata risposta alla Guardia Costiera spezzina prestando assistenza e soccorso in quattro situazioni emergenziali, concretizzatesi nel soccorso di due distinti natanti, un gommone ed un open in vetroresina presi in locazione per la giornata di festa, con a bordo 6 persone adulte ciascuno. Con specifiche ed abili manovre, l’equipaggio del Guardacoste consentiva di guadagnare, in distinti momenti, acque sicure ad entrambi i mezzi oramai in balia delle onde, garantendo costantemente l’incolumità di tutti gli occupanti, visibilmente scossi e provati per l’inaspettata disavventura in una giornata di godimento del “mare”, fino ai propri ormeggi.

L’impegnativa giornata di Ferragosto dei Finanzieri di mare liguri ha visto, in favore dell’intera collettività, l’impiego di 8 unità navali (3 Guardacoste, 4 vedette costiere ed 1 Battello Sommozzatori), 65 militari, 72 ore di servizio in mare, nell’assolvimento delle proprie funzioni Istituzionali concorrendo, altresì, all’attività di soccorso e salvataggio per la salvaguardia della vita umana in mare.