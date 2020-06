Nardella: “La fase più difficile è quella che stiamo vivendo”

Dario Nardella, sindaco di Firenze è intervenuto su Radio Cusano Campus a Un Giorno Da Ascoltare con Misa Urbano e Arianna Caramanti.

Sulla ripartenza

“I fiorentini si sono ripresi, Firenze è una città sicura, si può venire tranquillamente a visitarla in questo periodo perché è una città molto sicura.

Si iniziano già a vedere i primi turisti europei ma è importante che vengano anche persone da altre parti d’Italia perché abbiamo un patrimonio culturale e artistico invidiato da tutto il mondo e per aiutare soprattutto le tante imprese italiane che stanno ripartendo non senza problemi.

Questo è il momento migliore per visitare anche i musei in tutta tranquillità e cogliere l’occasione anche di fare un po’ il turista nella propria città”.

Sulla gestione dell’emergenza da parte del governo

“L’Italia in alcuni casi è stata presa anche come esempio per la buona gestione soprattutto del sistema sanitario che ha retto abbastanza bene quindi la prima fase tutto sommato è stata gestita bene. La fase più difficile è quella che stiamo vivendo, passare dall’emergenza sanitaria a quella economica: il tempo è tutto in questo momento.

Tutte le misure economiche devono essere subito messe a disposizione delle imprese, delle famiglie e delle città. Anche gli aiuti europei, che sono una grande novità, devono poter essere subito utilizzati perché più passa il tempo più aumenta la disperazione sociale e aumentano le persone in difficoltà economiche.

Viviamo questo strabismo: da un lato si annunciano tantissime misure, dall’altro ci sono ancora persone che da mesi aspettano la cassa integrazione che non hanno ancora avuto. Il governo deve ridurre i tempi e semplificare le procedure: non possiamo gestire un’emergenza con strumenti ordinari!

C’è bisogno di una semplificazione di regole anche per avviare una serie di interventi necessari che darebbero lavoro e che vorrei attuare anche io stesso in qualità di sindaco. Quando le regole sono semplici anche il controllo dei cittadini diventa più efficace”.

Fonte Radio Cusano Campus