Nugnes: “Noi meridionali a voi lombardo veneti conquistatori e dominatori alla fine vi abbiamo voluto bene”

Così la senatrice Paola Nugnes sulla sua pagina Facebook:

Noi meridionali per quanto la storia ce lo ha raccontato e la esperienza ce lo ha dimostrato a voi lombardo veneti conquistatori e dominatori alla fine vi abbiamo voluto bene. Alla fine ci abbiamo creduto a quella storia dell’Italia unita, della nazione, della patria, persino, ci siamo sentiti fratelli, quando fratelli non lo siamo stati mai.

Abbiamo provato ad ignorare il vostro disprezzo

La vostra spocchia perché siamo “superiori”, nel vero senso della parola, culturalmente superiori, di quella cultura che viene portata dal mare e dai porti, dall’essere gente “aperta” che accoglie, abbraccia, bacia e stringe, che sa convivere con le differenze e le mescola tutte insieme, nel chiasso, nella lingua, nel cibo, nella musica… e per questo ci siamo distratti troppe volte e su troppe cose, non siamo stati attenti con voi, abbiamo fatto passare cose che non sarebbero dovute mai passare, privilegi assurdi ed ingiustificati, perché che a “pensare male” degli altri non ci viene facile, ci viene piu facile pensare male di noi stessi, e abbiamo sopportato che a sopportare siamo abituati che siamo popolani, gente abituata ad essere in tanti e a farsi spazio nello stretto, ad arrangiarsi, ad aggiungere un piatto a tavola quando serve che ne abbiamo visti troppi di occhi scuri come pece affamati che chi li ha visti lo sa, a nessuno è garantito che non avrà fame un giorno e si spera sempre che non sarà mai “come a Milano” dove “se uno muore a terra nessuno lo aiuta”.

Ma infondo vi abbiamo un poco invidiato

Sempre così vestiti bene, tutti, con quell’accento chiuso che cozza con le nostre vocali cosi aperte e sguaiate, voi sempre cosi “efficienti e produttivi” e si perché ce l’avete raccontata bene e a lungo e noi ci abbiamo creduto perché siamo un poco creduloni e ci piangiamo addosso con facilita, noi siamo abituati a lamentarci, a lavare i panni in condominio, anzi no, in piazza e raccontiamo sempre i nostri difetti e i nostri guai come in una sceneggiata, perché amiamo il teatro e la condivisione, tanto che in tv si sono abituati e la mamma rai, quella “zoccola matrigna”, manda sempre giu qualcuno con una telecamera a cercare “o tiatr a Napule”.

Voi no. Voi mentite e mistificate anche davanti alla morte, all’evidenza piu grande, al crollo, al disastro.

Diciamocelo se questa tragedia del Covid fosse successa qui da noi, al Sud, se avessimo dimostrato tanta difficoltà ad uscirne, per tanto tempo, messo in evidenza tutti i nostri errori e i limiti strutturali tenuti nascosti, le nostre bugie, avreste messo il filo spinato intorno alle nostre Regioni e piazzato l’esercito .