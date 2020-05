Fondo di emergenza per il settore dello spettacolo

mondo della cultura è in ginocchio. 800mila lavoratori rischiano di avere un reddito pari a zero a causa del lockdown.

Tra i senza tutela ci sono tutti i lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo. In questo settore i danni rischiano di essere molto elevati e con una coda ben più lunga di quella dei giorni di chiusura stabiliti dal decreto.

Con gli operatori ci siamo confrontati in questi giorni, abbiamo acquisito le loro necessità, i loro bisogni urgenti.

E su questa base abbiamo preparato un documento che presenteremo al Governo nel momento in cui sono in discussione le misure di sostegno all’economia italiana.

E non abbiamo intenzione di fermarci qui.

Ieri è uscito il bando, a valere su 20 milioni, lo trovate a questo indirizzo:

https://www.beniculturali.it/…/visualizza_asset.html_103482…

Il documento di SINISTRA ITALIANA

La cultura ha bisogno di noi: le 15 proposte di Sinistra Italiana per affrontare l’emergenza.

L’Italia non può perdere la sua arte e i suoi artisti, una parte della sua straordinaria bellezza: il Governo agisca subito per tutelare questo bene comune, tutelando gli artisti, i lavoratori e le imprese del settore.

La situazione del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo è tra le più gravi generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19: non c’è solo la grave situazione dei teatri chiusi, delle stagioni interrotte e dei festival saltati, ma anche quella di decine di migliaia di persone che hanno di fatto visto quasi annullato il proprio reddito mensile, a causa di eventi cancellati e della quasi totale assenza di tutele per molti lavoratori e lavoratrici autonomi di questo settore.

Secondo il Presidente di Assomusica, in questo momento circa 3000 concerti sono stati rinviati o cancellati: di questi, il 60% è stato riprogrammato e il 17% è stato annullato. Si stima una perdita di circa 40 milioni, dai primi provvedimenti per il contenimento fino al 3 di aprile, e di 100 milioni di euro nell’indotto che gli eventi avrebbero generato nel territorio.

Secondo invece i risultati di una ricerca della Fondazione Centro Studi Doc, sono ad oggi, circa 340.000 i lavoratori completamente inattivi e, considerando tutta la filiera, la perdita complessiva potrebbe essere di 8 miliardi in un solo mese di fermo.

Non possiamo non essere preoccupati che tale danno economico possa provocare in prospettiva un pesante indebolimento della rete culturale del paese, soprattutto se l’emergenza dovesse prolungarsi oltre la data del 3 aprile.

Per questa ragione Sinistra Italiana, a valle di un confronto con le principali associazioni del settore e con i propri esperti, formula oggi 15 proposte per affrontare le difficoltà immediate, soprattutto quelle dei soggetti più deboli nel sistema culturale, e formulerà nelle prossime settimane una serie di proposte su cui invece – ad emergenza conclusa – ci auguriamo si apra un grande dibattito pubblico, tese a colmare lacune storiche negli istituti del welfare che protegge, o meglio sarebbe dire ‘non protegge’, i lavoratori e le lavoratrici del settore dello spettacolo dal vivo e più in generale della cultura.

Agire subito: le nostre proposte per le conseguenze dell’emergenza sul settore cultura

1- Creazione di un Fondo Speciale, presso il Ministero della Cultura, da utilizzare in collaborazione con Comuni e Regioni, per sostenere quelle realtà che non ricevono finanziamenti a valere sul Fus, Fondo Unico per lo spettacolo.

2- Incremento del FUS e revisione dei parametri qualitativi e quantitativi che determinano l’assegnazione dei fondi.

Per gli artisti e le artiste, i lavoratori e le lavoratrici:

3 – Reddito minimo di emergenza. Una erogazione forfettaria netta di 500 € mensili per minimo 4 mesi, e comunque fino alla revoca delle misure di contenimento e per i due mesi successivi, per tutti i lavoratori dello spettacolo che, dal 23 febbraio, non hanno potuto svolgere la propria attività lavorativa. Si tratta di un’erogazione straordinaria e non cumulabile con le forme esistenti (CIG in deroga e Fondo di solidarietà residuale), orientata a dare copertura anche ai lavoratori che non possono percepire gli ammortizzatori oggi esistenti.

4 – Indennità di disoccupazione Naspi riconosciuta agli intermittenti dello spettacolo per tutti i periodi di sospensione di attività, anche in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo almeno pari a quello lavorato, considerando anche le giornate di lavoro per prove.

5 – Accesso almeno ad un ammortizzatore sociale (FIS o cassa in deroga) garantito anche ai lavoratori intermittenti e commisurato alle giornate di lavoro svolto durante l’anno precedente e non solo al lavoro cancellato nel primo periodo di crisi.

6 – Riduzione del numero di giornate utili alla maturazione del requisito dell’annualità contributiva previste dall’Inps ex Enpals nel raggruppamento A e B, rispettivamente ora di 120 e 260 giornate, riducendole rispettivamente a 60 e 180 giornate.

Per finanziare questo intervento si suggerisce l’utilizzo di una parte “dell’avanzo di patrimonio di 4,8 miliardi di euro” relativo al periodo che va dal 2013 al 2017(dati INPS), maturato dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo Ex-Enpals – Inps. (Dati ricavati dall’audizione vice direttore della Direzione centrale entrate e recupero crediti Dott. Ferdinando Montaldi presso VII Commissione Cultura scienza e istruzione e XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati 30/04/2019)

Per le imprese, le associazioni, le fondazioni:

7 – Sospensione dei versamenti IVA per l’intera filiera della cultura, e per tutti quei soggetti che hanno subito gli annullamenti o spostamento temporale delle proprie attività, dal 23 febbraio fino a 60 giorni dopo la revoca delle misure di contenimento.

8 – Blocco delle rate dei mutui e dei leasing, grazie ad una garanzia dello Stato, che le imprese, le associazioni e le fondazioni del settore cultura e spettacolo hanno contratto per investimenti dal 23 febbraio fino a 60 giorni dopo la revoca delle misure di contenimento

9 – Credito di imposta per le spese sostenute da tutti i soggetti del settore per eventi di natura culturale annullati: come affitto delle location, noleggio delle attrezzature, spese di trasporto, spese di promozione e comunicazione.

10 – Cassa integrazione in deroga per le imprese e le cooperative che operano nella filiera della cultura e dello spettacolo, a prescindere dal numero dei dipendenti

11 – Indennizzo forfettario per tutti i soggetti che possano dimostrare a partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla revoca delle misure di contenimento un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, causato dall’annullamento di eventi di pubblico spettacolo e da mancati introiti derivanti in ogni caso dall’annullamento dimostrabile di attività programmate.

12 – Proroga dei termini per tutti i soggetti della filiera per i versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari fino alla revoca delle misure di contenimento e per i due mesi seguenti

13 – Fideiussione garantita dal Governo – o da Cassa Depositi e Prestiti – per i prestiti alle imprese culturali.