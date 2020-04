Nicola Galdiero, presidente Anaste (Associazione Nazionale Strutture per la terza età) Campania, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle Rsa

“Oggi è diffuso il termine Rsa, ma esistono dei cataloghi specifici di strutture socio-sanitarie -ha affermato Galdiero-. Spesso la comunicazione tende a mettere tutto insieme sotto il termine Rsa. In una Rsa sono previsti presidi sanitari, medici, infermieri, nelle altre strutture socio-sanitarie non sempre è prevista. Quelle del nord Italia di cui si sta parlando sono prevalentemente Rsa, perchè al nord le Rsa sono state utilizzate anche come presidi per il trattamento del virus”.

Sulla situazione in Campania

“Ci sono 250 casi riscontrati in strutture residenziali per anziani, per quanto riguarda i decessi invece sono 17. Che siano stati eseguiti pochi tamponi è una realtà. Noi il 27 marzo abbiamo proposto alla Regione un percorso diverso di prevenzione rispetto alle strutture per anziani. Abbiamo chiesto l’esecuzione dei tamponi ai dipendenti e agli ospiti che rientrano dall’ospedale e la possibilità di un canale preferenziale di approvvigionamento dei dpi.

Sono state vietate le visite dei familiari agli ospiti, ma la falla riguarda i dipendenti che lavorano e poi vanno a casa, quindi c’è bisogno di monitorarli. Purtroppo dalla Regione non abbiamo avuto alcun riscontro, si comunica tramite comunicati stampa, è tutto de relato. Test sierologici? C’è una posizione della Regione che non comprendiamo. Esistono 3 tipologie di test che possono essere eseguiti, ma nessuno di questi viene fatto”.

Fonte Radio Cusano Campus