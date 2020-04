Ostia Antica, torna alla ribalta il poliambulatorio

Torna alla ribalta il Poliambulatorio di Ostia Antica con le sue incongruenze e le periodiche incertezze. La struttura è da anni, un solido punto di riferimento sanitario per i cittadini di Ostia Antica, Saline, Stagni e…non solo, dove la sua operatività nel territorio coinvolge migliaia di utenti, per analisi e visite mediche specialistiche. Ma a periodi alterni, questo presidio medico-sanitario mette in apprensione la sua stabilità a sfavore dei cittadini, ed in particolare dei più anziani, che in questa struttura trovano un riferimento sicuro per visite ed esami.

Da più parti arrivano segnali di insicurezza trovandosi gli utenti, da qualche tempo a doversi confrontare con richieste, inevase, da parte degli operatori del presidio, che incolpevolmente si trovano, loro malgrado, a dover dare spiacevoli risposte.

I cittadini comunicano:

“Stamani sono andato al Poliambulatorio di Ostia Antica, per prendere un appuntamento “urgente” per una visita cardiologica, ma mi hanno risposto, che qui, al Poliambulatorio di Ostia Antica è tutto chiuso, anche per le richieste d’urgenza, e di rivolgersi ai presidi sanitari di Acilia, Casalbernocchi e Ostia (via Paolini) …quindi ho rinunciato alla visita in quanto non ho la macchina per andare in altra struttura …premessa, ho chiesto anche info per una visita pneumologia, la stessa cosa, mi devo recare alla visita negli altri presidi con i mezzi, ma, specialmente in questo instabile e particolare momento storico di Pandemia, a rischio contagio, oltre alla difficoltà motoria per molti, è meglio non usare i mezzi pubblici…

Delusi e rammaricati i pazienti chiedono:

“I Dirigenti del Poliambulatorio di Ostia Antica “sono tenuti” a riorganizzare, celermente nell’immediato, il servizio di assistenza specialistica per l’utenza…e si specifica, con estrema urgenza!

”Per quale arcano e misterioso motivo si sta tentando di “declassare” e “depotenziare” il Poliambulatorio di Ostia Antica?

Quali progetti in campo per privare di un servizio sanitario di primaria importanza territoriale, ed assolutamente essenziale a migliaia di utenti, in particolare agli anziani e disabili, costringendoli a spostamenti assurdi e in alcuni casi impossibili per avere un supporto medico-sanitario garantito dalla Costituzione, non aggiungiamo, oltre ad una Pandemia che ci sta mettendo tutti a rischio, anche sterili difficoltà burocratiche, il Poliambulatorio di Ostia Antica deve tornare ad assolvere a tutte le sue funzioni specialistiche e di routine.

Come Comitato Ostia Antica Saline saremo partecipi e vicini ai residenti per un confronto con la la Dirigenza Sanitaria atto a risolvere una situazione che penalizza i diritti alle cure e alle prestazioni mediche.

Direttivo Comitato Ostia Antica Saline