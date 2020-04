Fiumicino, scuola: aperte le iscrizioni ai nidi comunali

“Sono aperte da oggi fino al 6 maggio 2020 le iscrizioni agli asili nido comunali”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“La novità di quest’anno – spiega – è che le domande di iscrizione, vista l’emergenza sanitaria in corso, quest’anno potranno essere presentate soltanto accedendo tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Il link dove trovare i moduli è sul sito del comune, nella sezione Servizi telematici – Asili nido all’indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=fiumil&&areaAttiva=2.

“Si ricorda – aggiunge Calicchio – che le iscrizioni sono aperte ai bambini residenti nel Comune di Fiumicino o che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa in questo Comune. Saranno accolte anche le domande di coloro che sono in attesa di residenza.

La domanda può essere presentata anche dalle gestanti al settimo mese di gravidanza – 28 settimane compiute al 31 marzo 2020. In tal caso occorrerà allegare un certificato del ginecologo che attesti la settimana di gestazione e la presunta data del parto. Tra i requisiti di accesso, pena l’esclusione, anche la regolarità nelle vaccinazioni, tranite documentazione che lo comprovi o autocertificazione”.

“Grazie alla proficua collaborazione tra Unità di progetto Innovazione Tecnologica e Area Politiche Sociali e Scolastiche – aggiunge l’assessora all’Innovazione tecnologica Marzia Mancino – siamo riusciti, con largo anticipo rispetto ai pronostici, a mettere i cittadini nella condizione di poter effettuare l’iscrizione comodamente da casa. L’accesso al servizio è garantito esclusivamente attraverso l’utenza SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Lo SPID

Per reperire le informazioni necessarie a dotarsi di questo sistema facile ed intuitivo è sufficiente collegarsi al sito www.spid.gov.it. Un altro rivoluzionario passo per contemperare due esigenze: la possibilità per i nostri dipendenti di adempiere alle proprie mansioni e il pieno e veloce accesso ai servizi ai nostri cittadini, tutto in totale sicurezza e rispetto delle disposizioni vigenti”.

Le informazioni

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Asili Nido sito in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 10 ai seguenti recapiti: 06652108290/8293 o alla mail scuole.infanzia@comune.fiumicino.rm.it