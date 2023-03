Fiumicino, scuola, Calicchio: “Entro il 31 marzo le domande di iscrizione ai nidi comunali”

“È online l’avviso pubblico per l’iscrizione agli asili nido comunali per l’anno 2023/2024, destinato alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che si siano sottoposti alla vaccinazione obbligatoria. Le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo 2023”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio.

Per essere iscritti

“Per essere iscritti, almeno uno dei genitori deve lavorare nel Comune di Fiumicino, deve essere residenti nel territorio o in attesa di residenza che dovrà essere effettiva al momento della conferma di ammissione – sottolinea l’assessore -. La domanda può essere presentata anche dalle gestanti alla settimo mese di gravidanza, previa certificazione medica comprovante la settimana di gestazione e la data presunta del parto”.

“Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato esclusivamente on line dal sito istituzionale del Comune www.comune.fiumicino.rm.it, alla sezione “Servizi Telematici – Iscrizione Asilo Nido”, attraverso le credenziali di Spid o Cie – prosegue Calicchio -. Potrà essere presentata la domanda d’iscrizione per una sola degli otto nidi comunali: “Il Girasole” di Via Giuseppe Fontana, “L’Anatroccolo” di Via Coni Zugna, “L’Allegro Ranocchio” di Via Trincea delle Frasche, “Il Delfino Curioso” di Via del Perugino al Parco Leonardo, “L’Isola che non c’è” di Via Campo Salino a Maccarese, “Il Pagliaccetto” di Via Torre del Pagliaccetto a Torrimpietra, “Piccoli Passi” di Via Santa Teresa di Gallura a Fregene e “Raggio di Sole” di Via Nurallao, ad Aranova”.

Raccomandiamo di leggere accuratamente l’avviso pubblico

“Raccomandiamo di leggere accuratamente l’avviso pubblico – spiega ancora l’assessore – perché le domande che non rispettano i criteri indicati, anche in merito al tipo di file da inviare, non saranno considerate valide”.

“Sulla base delle domande pervenute l’ufficio scuole predisporrà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito del Comune il 28 aprile 2023 – aggiunge Calicchio -. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I ricorsi non possono sanare errori o omissioni da parte del richiedente”.

“La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 5 giugno 2023 – conclude -. A questa data dovrà già risultare l’attestazione ISEE in corso di validità, utile per il calcolo della quota contributiva prevista. Le conferme dovranno arrivare entro il 15 giugno, pena la decadenza. Per i posti rimasti vacanti per rinuncia o decadenza verrà pubblicato un ulteriore elenco il 21 giugno”.