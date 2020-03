Stefano Fassina, deputato di Leu, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul lavoro in Parlamento

“Ovviamente la mia attività è limitata, sebbene ieri ci sia stata giornata piena alla Camera. Nei prossimi giorni sarà diverso, però soprattutto noi che stiamo a Roma rimaniamo a disposizione per il lavoro di Commissione perchè arriverà il decreto che andrà approvato. 25 miliardi sembrano tanti ma quando vengono distribuito su decine di milioni di persone l’impatto è contenuto quindi bisogna valutare bene gli obiettivi”.

Sulle ricadute del Coronavirus sull’economia

“In queste settimane dobbiamo avere come priorità il contenimento della diffusione del virus e la tutela della salute dei cittadini. Dopodichè purtroppo ci sarà una molto rilevante caduta del Pil. Già quest’anno il nostro debito pubblico salirà a livello non sostenibile a meno che non ci aiuti la Banca Centrale europea. Come ho detto a Gualtieri, la BCE deve intervenire e finanziare direttamente gli Stati che emettono titoli per far fronte a questa emergenza e deve sterilizzare una parte del debito accumulato.

Altrimenti ci ritrovremmo un debito ingestibile. Il Coronavirus accelera in modo vertiginoso dei processi che erano già in corso. Una recessione era già in corso all’inizio di quest’anno in tutta l’eurozona. I dazi introdotti, la brexit, Trump sono stati esempi chiari che la globalizzazione senza regole non teneva più. Il Coronavirus lo conferma. C’è bisogno di più regole negli scambi commerciali. Ricordo in questi anni gli insulti presi perchè difendevamo il sistema sanitario pubblico dai tagli.

Auspico che venga meno l’ideologia ottusa che ha fatto del mercato il dominus dell’economia globale e si riscopra l’intervento pubblico. L’Ue sta discutendo da mesi per qualche miliardo in più all’anno nel bilancio comunitario. Se non si rompono i tabù liberisti, a cominciare da quello della BCE che è l’unica che non compra i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà per fronteggiare l’emergenza. Se alla Bce non verrà data questa funzione si romperà il quadro. O c’è un intervento che rompe i tabù”.

Mai più tagli alla Sanità pubblica

“Ci sono leggi rafforzate in cui si potrebbero inserire dei parametri chiari in termini di posti di letto, di spesa sanitaria pro-capite,. Queste leggi per essere cambiate richiedono non una maggioranza semplice ma assoluta.

Questo renderebbe molto complicato fare i tagli che sono stati fatti in questi anni. Dobbiamo stare attenti però all’insieme, bisogna cambiare l’approccio, perchè quelli che propongo la flat tax che costa 50 miliardi i soldi per finanziarla li prendono proprio dai tagli alla sanità”.

Usa possono stampare moneta noi no

La Fed sta stampando moneta per evitare la contrazione dell’economia. La Bce non ha questa possibilità, o si recupera questa possibilità o si rompe il quadro in cui siamo”.

Fonte Radio Cusano Campus