Coronavirus: Uninettuno offre piattaforma e-learning gratuita ad atenei italiani

“In una situazione d’emergenza come quella che stiamo vivendo a causa del Coronavirus è fondamentale mettere le Scuole di ogni ordine e grado e le Università italiane nella condizione di continuare a svolgere le attività di insegnamento e apprendimento, utilizzando le nuove tecnologie grazie alle quali oggi è possibile studiare e lavorare senza più limiti di spazio, di tempo e di luogo. Per questa ragione, e per senso di responsabilità, abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutte le Scuole italiane di ogni ordine e grado e di tutti gli Atenei italiani, gratuitamente, la nostra piattaforma e-learning. Non una semplice lezione a distanza ma un modello psicopedagogico in grado di assicurare qualità ed efficacia al rapporto docente-discente”.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno

È quanto ha dichiarato Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, istituita con decreto del MIUR del 15 aprile 2005 per il rilascio di titoli accademici legalmente riconosciuti in Italia, in Europa e in numerosi Paesi del Mediterraneo. L’Università Uninettuno è nata dal Consorzio Nettuno, un consorzio di 41 Università pubbliche Italiane e 31 straniere che dal 1992 ha creato la prima Università a distanza italiana. La piattaforma e-learning di Uninettuno, nata dai risultati di molti progetti di ricerca, è stata premiata come il migliore modello di e-learning al mondo e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti internazionali tra cui il marchio di qualità E-xcellence.

La piattaforma

Negli ambienti di apprendimento su Internet più di otto mila professori delle diverse Università pubbliche italiane e straniere hanno realizzato video-lezioni e contenuti didattici ad esse collegati per 30 corsi di laurea. La piattaforma è anche dotata di un ambiente di apprendimento detto classe interattiva dove si possono realizzare in diretta attività didattiche interattive tra docenti e trenta studenti per volta con collegamenti audio -video.

Con le classi interattive, quotidianamente, i docenti e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possono continuare la loro attività didattica senza spostarsi dalle proprie case. Inoltre, la rete televisiva Uninettunouniversity.tv, che va in onda sul canale 812 di Sky e 701 di Tivùsat, manda in onda 24 ore di lezioni accademiche al giorno.

Visto lo stato di emergenza, oltre ad essere disponibile a fornire l’accesso gratuito a tutte le Scuole di ogni ordine e grado e a tutte le Università tradizionali che oggi si vedono costrette a causa del Coronavirus a sospendere l’attività didattica, Uninettuno è anche disponibile a formare i docenti per realizzare correttamente l’utilizzo didattico di queste tecnologie.