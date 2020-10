Fratoianni: “No a togliere il blocco dei licenziamenti”

«Togliere il blocco dei licenziamenti mi pare assolutamente incompatibile con la discussione di queste ore. Se il tema è che siamo di nuovo dentro ad un’emergenza che continua (ed è anche uno dei motivi per cui mi sembrano surreali le polemiche di una parte della destra contro le misure del governo e le scelte compiute in queste settimane per combattere la diffusione del contagio) se appunto noi siamo in questa situazione mi pare ovvio che non possiamo in alcun modo sommare alla tragedia della pandemia sul piano sanitario una tragedia sociale sul piano dell’occupazione».

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

«Questo non significa non vedere che oltre ai lavoratori – prosegue l’esponente di Leu – vi è una grande sofferenza in gran parte del mondo delle imprese, che devono essere sostenute in modo intelligente. Intelligente perché non deve più accadere che ci siano imprese che mettono i propri dipendenti in cassa integrazione facendoli ugualmente lavorare».

«Ma le due cose devono andare insieme: deve essere chiaro – conclude Fratoianni – che se qualcuno pensa di rimuovere questo straordinario paracadute sociale per un mondo di lavoratori, la parte più fragile della catena produttiva, che ha tenuto in piedi il Paese anche nel momento del lockdown della scorsa primavera, si sbaglia di grosso».