Fornaro, collaborazione istituzionale senza fughe in avanti

Per sconfiggere la pandemia da Covid 19 è fondamentale il massimo livello di collaborazione e unità istituzionale, nel quadro di un’azione coordinata a livello europeo. L’obiettivo prioritario di queste ore è quello di abbassare la curva del contagio per contenere la pressione sui presidi ospedalieri e sui servizi di medicina territoriale.

Per rallentare la diffusione del Covid 19 serve dunque la massima responsabilità individuale e di tutti i livelli di governo senza fughe in avanti ma anche senza sottovalutazione della situazione epidemiologica.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo1 CS