Il messaggio di Potere al Popolo alle Sardine

“[…] nessuno sul divano, né in poltrona. Rimbocchiamoci le pinne”, dicono i leader delle Sardine. Noi in realtà, le “pinne”, o meglio le maniche, le rimbocchiamo ogni giorno nei nostri territori. In quel Sud che dovrebbe sperimentare l’Erasmus con il Nord la gente spesso e volentieri soffre, è costretta ad emigrare, ad abbandonare la propria casa e i propri affetti perché anche con una laurea non riesce a lavorare. I dati sull’emigrazione sono sconcertanti e forse Mattia, il capo delle Sardine, dovrebbe fare i conti con questa realtà, non con le sue fantasie.

Perché qui non stiamo giocando a nessun gioco. Perché una sana politica non è semplicemente non dire parolacce o non essere violenti nella comunicazione.

In gioco la vita di milioni di persone

Qui c’è in gioco la vita di milioni di persone, di lavoratori e lavoratrici, di giovani precari, di studentesse e studenti, di disoccupati e disoccupate.

Caro Mattia, cari portavoce delle Sardine: grazie della proposta, ma anche no!

L’Erasmus di cui parlate esiste già in Italia, ma a noi somiglia più ad una tratta di gente che vive nella miseria e non sa come deve campare!

PS: i personaggi con cui continuate a farvi le foto in giro per l’Italia, sono gli stessi che hanno distrutto questo Paese e il futuro di milioni di persone. Giusto per la cronaca…