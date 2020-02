In una nota Andrea Rapisarda, presidente del “CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta”, parla della situazione in cui si trovano gli accampamenti nomadi presenti lungo Via della Tortuga,

Le parole di Rapisarda

“Continua l’utilizzo di bombole del gas presso le roulotte e gli accampamenti nomadi presenti lungo Via della Tortuga a Ostia Ponente, in una zona dove attualmente sorge l’imponente plesso scolastico che comprende la “Scuola dell’Infanzia Tor San Michele”, l’IC Amendola Guttuso, la Piscina Amendola e lo “Istituto Statale d’Istruzione Superiore Carlo Urbani”. Come CdQ non possiamo tollerare ulteriormente una situazione simile, soprattutto con la consapevolezza che vengono utilizzati in prossimità di scuole e palazzine delle bombole del gas che potrebbero esplodere senza il corretto utilizzo. Da diversi giorni attendiamo un rapporto del X Municipio sugli abitanti di queste favelas, che tra rifiuti in fiamme e l’utilizzo delle bombole del gas destano più di qualche ansia ai cittadini del nostro quartiere. Ci auguriamo di vedere un pronto intervento dell’Amministrazione locale su questo problema, come ci speravamo già poche settimane fa dopo una lettera protocollata all’indirizzo della presidente Giuliana Di Pillo e l’assessore Alessandro Ieva”.