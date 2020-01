Fiumicino, Petrillo: “Teniamo alta l’attenzione sulle crisi occupazionali”

“Oggi ho partecipato al tavolo del lavoro convocato dal Comune di Fiumicino. La drammaticità della situazione di crisi occupazionale la sintetizzerei con una frase di uno degli operai intervenuti: “sono un esubero da una vita”.

La nostra Città sta subendo una emorragia continua

La nostra Città sta subendo una emorragia continua di posti di lavoro, Auchan, Ceva, Aeroporto, Opel ecc. C’è un faro da accendere sul nostro territorio. Il Comune non ha poteri e competenze per risolvere da solo le vertenze in atto, ma può tenere alta l’attenzione, fare pressione su tutti i portatori di interesse e avere massima attenzione nel monitorare e intercettare le trasformazioni industriali e commerciali locali.

Importante sarà tenere sempre aperte le relazioni con le associazioni datoriali ma anche utilizzare il tavolo per costruire insieme a tutti gli stakehokder interessati una visione industriale e di sviluppo commerciale della Città futura”. Lo dichiara il capogruppo della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo.