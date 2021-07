Fiumicino, Lista Zingaretti-Leu-Demos: “Approvata mozione tassa imbarco”

“È stata approvata ieri in consiglio comunale la mozione con la quale impegniamo il sindaco e la giunta ad avviare una trattativa perché una quota della tassa d’imbarco vada al Comune di Fiumicino”. Lo dichiarano i consiglieri della Lista Zingaretti, di Leu e di Demos.

La nota di Petrillo, Bonanni, Fortini e Ferreri

“Com’è noto, la tassa è, infatti, stata aumentata di circa 10 euro a passeggero – spiegano Petrillo, Bonanni, Fortini e Ferreri -. Così aveva autorizzato il contratto di programma tra Enac e Adr, ma alcune opere previste dal Contratto non potranno essere realizzate perché hanno ottenuto parere negativo.

Allo stesso tempo, però, la popolazione di Fiumicino subisce le conseguenze dell’inquinamento acustico e atmosferico prodotto delle attività dell’aeroporto – sottolineano ancora i consiglieri -. Per questo la mozione chiede anche che la quota che dovrà essere destinata al Comune, serva per realizzare un’indagine epidemiologica sulla popolazione residente e scolastica delle aree all’interno o nei pressi dei coni di volo. Uno studio che deve valutare l’impatto sulla salute delle cittadine e dei cittadini, sfruttando le competenze acquisite dalla Regione Lazio in un’indagine simile già svolta per Ciampino.

Inoltre abbiamo chiesto che si facciano interventi per mitigare gli effetti dell’inquinamento acustico sulle abitazioni private – aggiungono -, oltre che opere di isolamento acustico nelle scuole e negli edifici pubblici che si trovano nei coni di volo e l’installazione di nuove centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico i cui dati dovranno essere usati per tutelare la salute dei cittadini. Dal canto nostro, siamo disponibili ad aprire da subito un tavolo di lavoro e studio per stabilire interventi puntuali”.