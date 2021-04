Fiumicino, Petrillo: “Bene la riqualificazione dell’esistente mercato”

Il capogruppo della Lista civica Zingaretti in Consiglio comunale e vicepresidente di POP – Idee in movimento Angelo Petrillo esprime la sua soddisfazione della mozione proposta per riqualificare il mercato coperto di Via degli Orti.

“Sono soddisfatto della mozione proposta dalla maggioranza ieri in Consiglio comunale che ha impegnato il Sindaco e la Giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per trasformare il mercato coperto di via degli Orti a Fiumicino in un luogo di vendita e somministrazione dei prodotti d’eccellenza dell’agro romano. Ringrazio innanzi tutto i consiglieri del Movimento Cinque Stelle Pietrosanti e Costanza che hanno aperto in Consiglio la discussione sul mercato.

L’attuale progettazione, anche grazie all’arrivo dei fondi regionali, rimette al centro il concetto di commercio di prossimità e la necessità di riqualificazione di edifici esistenti. Sono convinto che l’idea di commercio all’interno di quel mercato va totalmente riformata, ci dovrà essere uno sforzo congiunto di Regione e Comune verso gli attuali venditori affinché facciano un salto di qualità e rendano quello spazio innovativo e attrattivo. Su questo, ovviamente porteremo avanti delle progettualità.

Ci tengo però a ribadire che, in precedenza, questa Amministrazione non aveva mai sostenuto di voler eliminare il mercato di Fiumicino, c’era però l’esigenza di coniugare la pedonalizzazione del centro storico mantenendo il commercio di prossimità del mercato. In quest’ottica il parcheggio per le auto sarebbe sorto al piano superiore e il mercato, rinnovato, sarebbe rimasto al piano terra. Ora, per svariate vicissitudini e per un cambiamento di strategie dovute al periodo di post pandemia, quella progettualità è diventata di difficile realizzazione nel breve periodo e il Consiglio comunale ha deciso di puntare su un’altra progettualità basata sulla riqualificazione dell’esistente”.