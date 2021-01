Fiumicino, Petrillo: “Proposta la creazione di una sezione online dei servizi socio-sanitari”

“Nella commissione Servizi sociali che si è svolta ieri, alla presenza del Dirigente d’area e dell’Assessore competente, ho posto l’attenzione sulla necessità di promuovere adeguatamente online, con quanta più precisione possibile, l’insieme dei servizi erogati dall’area sociale, così da poter offrire al cittadino in difficoltà una panoramica di opportunità facilmente identificabili”. Lo dichiara il consigliere della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo.

“Il cittadino che ha un determinato bisogno – spiega – deve potersi orientare quanto più possibile autonomamente, comprendere senza difficoltà che tipo di aiuto può offrire il Comune o altro ente e capire senza problemi come accedere al servizio. Per questo motivo ho chiesto che venga presa in considerazione la creazione di una sezione online dedicata ai servizi sociali, dove venga riportata l’intera carta dei servizi socio-sanitari e l’iter procedurale da seguire per l’accesso.

Inoltre, ho richiesto che siano caricati online tutti i moduli per accedere ai vari servizi.

In questo momento di difficoltà – conclude Petrillo – dobbiamo permettere a tutti di essere aiutati senza difficoltà, cercando di non intasare gli uffici pubblici.

Le proposte sono state accolte e mi occuperò, insieme al Presidente della commissione, di seguire la realizzazione delle proposte”.