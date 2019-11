Lorenzo Croce, presidente di Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Riguardo l’emergenza cinghiali

“Il piano di abbattimenti è la soluzione sbagliata. Per quanto riguarda le autostrade, la soluzione è quella dei ponti erbosi come nel Nord Europa. Ponti di legno che scavalcano l’autostrada e gli animali ci passano sopra. Questa è la nostra proposta che porteremo all’attenzione delle istituzioni.

Per quanto riguarda la città, effettivamente la presenza di selvatici sta aumentando notevolmente a Roma, Genova e altre. Quella dell’abbattimento selettivo non è la soluzione, a meno che non si voglia fare un favore ai cacciatori. La soluzione ideale è la sterilizzazione, così il problema si risolve una volta per tutte.

Una volta che hai sterilizzato tutti i maschi presenti il problema non si pone più. Ovviamente bisognerebbe anche tenere le città un po’ più pulite perché i cinghiali sono attratti dai comuli di rifuti. I politici propendono per la caccia al cinghiale? Probabilmente se li magnano anche”.

Fonte Radio Cusano Campus