Fornaro: “Le morti sul lavoro sono un dramma nazionale”

Un’emergenza nazionale

I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, in aumento negli ultimi anni, sono inaccettabili in una nazione civile come l’Italia.

Siamo di fronte ad un’autentica emergenza nazionale e nonostante una buona legislazione in materia, si può e deve fare di più sia nella prevenzione sia di controllo.

Occorrono misure eccezionali

Servono un piano straordinario di assunzione di ispettori del lavoro perché non si può più perdere tempo.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo a Tortona (Al) a una iniziativa dell’Anmil in occasione della 69ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.