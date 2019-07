Almaviva Sicilia, annunciati 1600 esuberi

A Palermo i lavoratori di Almaviva sono scesi in piazza dopo che l’azienda ha annunciato 1.600 esuberi nella sede del capoluogo siciliano. Al corteo hanno preso parte il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al Lavoro Giovanna Marano. “Non voglio neanche pensare – ha detto Orlando – a cosa possa succedere ed è la ragione per la quale noi oggi siamo qui, insieme ai lavoratori, per dire che Palermo è una città di riferimento in Italia nel settore dei call center. Non si può consentire, nell’indifferenza degli organi regionali e nazionali, che questo accada. Abbiamo chiesto l’intervento forte da parte del governo nazionale e ci auguriamo che anche la Regione sia accanto a noi nel formulare questa richiesta, perché occorre fare un tavolo nazionale sulla vertenza di Palermo”.

«Il Ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo, e poi assicuri la sua presenza visto che l’ultima volta non ha partecipato, sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo per affrontare, e risolvere, l’emergenza occupazionale e per individuare quegli interventi strutturali necessari a non far morire un comparto, quello dei call center, in crisi da anni e che rischia di generare una catastrofe sociale che il territorio palermitano non potrebbe sopportare».

Lo afferma Erasmo Palazzotto, deputato siciliano di Liberi e Uguali a Montecitorio, commentando lo sciopero dei lavoratori di Almaviva oggi a Palermo.

«Il taglio dei volumi di traffico dei due dei maggiori committenti di Almaviva contact a Palermo, Wind e Tim, mette seriamente a rischio l’occupazione del sito palermitano, prosegue Palazzotto. Questa è solo l’ultima delle emergenze che i lavoratori e le lavoratrici palermitani di Almaviva si trovano ad affrontare a causa dall’assenza di regole certe nel comparto dei call center. Assenza che permette ai committenti, in qualunque momento, di chiudere o dirottare all’estero le attività con conseguenze drammatiche per i lavoratori. Chiediamo un intervento deciso del governo nazionale e regionale per non vanificare anni di sacrifici e rinunce fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori Almaviva di Palermo», conclude Palazzotto.