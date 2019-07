Fornaro: “Pdl per valorizzare agricoltura contadina”

L’agricoltura contadina rappresenta una delle espressioni più significative dell’agricoltura familiare. Una forma antica di coltivazione dei campi e di allevamento degli animali che ha rischiato di scomparire a causa della concorrenza dell’agricoltura industriale e intensiva. Un’agricoltura di basso o di nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere, ecologia e solidarietà. Questa agricoltura, che rischia di essere invisibile per i grandi numeri dell’economia, è, però, irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra, soprattutto nelle zone collinari e di montagna. E’, quindi, fondamentale il riconoscimento delle agricolture contadine come modello socio-economico, attraverso provvedimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro, presentatore insieme a Bersani, Rostan, Speranza e Stumpo della proposta di legge ‘Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina’.

Oggi l’agricoltura contadina, prosegue Fornaro, suscita un rinnovato interesse in chi vorrebbe tornare alla terra e nei consumatori più esigenti e attenti alla qualità degli alimenti. Il 18 dicembre 2018 l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato la Dichiarazione sui diritti dei contadini e dei lavoratori in aree rurali. Un importante contributo agli sforzi della comunità internazionale di promuovere l’agricoltura familiare e contadina. L’agricoltura contadina resta infatti il cardine da un punto di vista economico dell’agricoltura europea ed italiana (almeno 800.000 aziende in Italia). In termini di occupazione le aziende italiane con oltre 10 unità lavorative annue sono meno del 3% e producono poco più del 5% della produzione totale.

La proposta di legge presentata, spiega Fornaro, ha l’obiettivo di inserire il fenomeno dell’agricoltura contadina in una precisa cornice normativa, riconoscendole quali elementi principali la custodia della terra come bene comune dell’umanità, il presidio della biodiversità dell’ambiente, una funzione di contrasto allo spopolamento delle aree interne dell’Italia.

Gli interventi che proponiamo nella proposta di legge sono inoltre rivolti al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione dell’agricoltura contadina attraverso l’individuazione di determinati requisiti e la conseguente iscrizione ad un Albo specifico. Prevediamo norme di semplificazione sulla produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina, norme di semplificazione per i requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali e agevolazioni e semplificazioni per l’accesso ai terreni, conclude Fornaro.