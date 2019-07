Migranti, Speranza: “Teatrino per non affrontare problemi veri”

“Chiediamo di portare subito in sicurezza le persone salvate in mare. E Salvini la smetta di alimentare il solito teatrino sulla pelle di questi poveri Cristi”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza a Brescia durante una conferenza stampa.”È solo un modo strumentale e cinico per non affrontare i problemi veri del Paese. Un governo serio dovrebbe occuparsi delle crisi aziendali, del lavoro, della sanità e della scuola pubblica che stanno cadendo a pezzi. Non della solita stucchevole crociata contro le Ong”, ha aggiunto il leader di Articolo Uno.