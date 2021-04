Lezzi: “Tutti pazzi per Speranza”

Gli eroi schierati a mo’ di scudo umano in difesa del Ministro della Salute hanno un unico comun denominatore: contrapporsi a Salvini. Preferiscono passar sopra alle menzogne di Guerra, alle reticenze di Speranza e, sopratutto, passano come carri armati sulla necessità di fare chiarezza circa la gestione della pandemia. La mancanza di mascherine per il personale ospedaliero e i soggetti fragili, la carenza di posti letto in teralia intensiva e di caschi per l’ossigeno possono essere sacrificati sull’altare ideologico della battaglia contro Salvini come se questi non desse sufficienti ragioni per essere contrastato. Fino all’ultima puntata di Report, ho sinceramente creduto che il ministro fosse all’oscuro di alcune dinamiche. Ho atteso con fiducia che rispondesse alle varie interrogazioni parlamentari o che chiarisse in uno dei suoi consueti interventi televisivi.

Niente di tutto questo è avvenuto ma, nel frattempo, si è saputo altro

Il dottor Zambon, ex ricercatore dell’OMS costretto alle dimissioni, dichiara con tranquillità e certezza che Speranza sapeva di quanto stava cercando di fare Ranieri Guerra con Brusaferro ovvero anestetizzare il rapporto critico dell’OMS sulla gestione pandemica dell’Italia perché “serviva all’autorità italiana e a Ranieri Guerra”.

Ora, su Salvini, se volete, vi scrivo un’enciclopedia in cui metto in fila, in ordine alfabetico, tutte le ragioni politiche ed etiche che mi motivano a distinguermi da loro ma sulla salute pubblica non ci sto.

C’è la famiglia di un medico morto che ad inzio pandemia non aveva i presidi con cui proteggersi che chiede verità alla giustizia. C’è la Procura di Bergamo che sta lavorando per individuare ed accertare eventuali responsabilità sulle troppe morti. Ci sono i giornalisti di Report che portano alla luce conversazioni compromettenti e che vengono esclusi dalle conferenze stampa di Brusaferro.

Ma non c’è un ministro della salute che parla al Paese e che spiega quanto è successo. Questo è molto grave e l’opposizione a Salvini non è una ragione valida per nasconderlo.