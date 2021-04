Conte: “Mozione sfiducia a Speranza è censura populista a scienza”

“Senso di responsabilità e rigore morale, nel momento più difficile per il Paese dal punto di vista sanitario. Da Roberto Speranza, nel discorso di oggi al Senato, è arrivato un ulteriore e netto segno della sua serietà”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

“Colpito da una mozione di sfiducia pretestuosa e di pura propaganda politica, il Ministro della salute ha saputo rispondere senza polemica ma con fermezza, rinnovando l’invito all’unità e alla responsabilità che dovrebbe caratterizzare tutti in un momento così complesso. E, riconoscendo le difficoltà in cui versa il sistema da anni, ha rilanciato la riforma sanitaria, come la riforma delle riforme per la ripresa post pandemia, nel segno della buona vita, di cui la salute è presupposto essenziale.

Malessere giustificato

Quanto all’immediato, a fronte del malessere giustificato dei cittadini, non può soccorrere il populismo ma bisogna coglierne il segno con scelte graduali e scientificamente motivate, le stesse che hanno consentito all’Italia di non essere travolta dalla pandemia. Bene ha fatto il ministro Speranza a rivendicare il suo lavoro ma soprattutto lo spirito unitario che lo ha sempre animato. Basta polemica, bisogna lavorare per il Paese”.