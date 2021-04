Fassina: “Solidarietà a Speranza”

Solidarietà a Speranza.

Così, Governo ha poca strada!

Innanzitutto, solidarietà al Ministro Roberto Speranza, bersaglio di sciacallaggio da parte di chi, per qualche voto in più, aggrava i rischi per la vita delle persone e ritarda le riaperture stabili e strutturali. Le misure di restrizione delle attività sono frutto di atti collegiali del Governo, siano Dpcm o Decreti Legge.

Le condividono anche i Ministri della Lega

I pagliacci che vanno in giro a cercare applausi dalle categorie in drammatica sofferenza economica e sociale facciano votare i loro Ministri e i loro Gruppi parlamentari contro i provvedimenti del Governo. Oltre che pagliacci, sono anche vigliacchi: non hanno il coraggio politico di riconoscere le responsabilità di Draghi e azzannano il Ministro della Salute. È evidente che così il governo ha poca strada davanti.