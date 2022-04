Articolo Uno, Conte: “Congresso Campania per campo largo centrosinistra”

“Rimettere al centro del dibattito politico le culture socialiste ed ecologista e lavorare per la formazione di un campo largo del centro-sinistra: diritti, lotta alle diseguaglianze, crescita economica giusta e coesione territoriale. Il movimento Articolo Uno è nato per questo”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato, che domani, a partire dalle ore 16, parteciperà presso la Sala Archimede di Città della Scienza, a Bagnoli, al Congresso regionale campano di Articolo Uno, il movimento guidato dal ministro Roberto Speranza.

Orizzonte programmatico

“Nei cinque anni di vita del nostro movimento – continua l’on. Conte – questo orizzonte programmatico è stato perseguito sia con l’azione di governo dì Roberto Speranza, che come ministro della Salute ha avviato una riforma epocale della sanità, rimettendo al centro il cittadino; sia con una intensa attività parlamentare e territoriale che, nell’interesse del Mezzogiorno, ha attraversato, spesso orientandole, le fasi della programmazione e dell’attuazione del PNRR, nella cornice progettuale dell’Europa mediterranea, luogo ideale ove realizzare, declinandole in un progetto strategico dì infrastrutture materiali e immateriali, le transizioni ecologica e digitale. Una necessità che cresce ora che l’equilibrio europeo verso est è stato messo in discussione dalla storia. Un nuovo mondo si sta delineando e non è ancora chiaro quale sarà il suo volto. Di fronte a questa sfida enorme, l’impegno della nostra piccola comunità è pieno e incondizionato, e si sta rinnovando a partire dal percorso congressuale che stiamo svolgendo”.



