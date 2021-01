Federico Conte: “Crisi incomprensibile, torniamo ai problemi reali”

“In una fase, a tratti incomprensibile, di crisi politica e di governo, mentre tutte le energie dovrebbero essere rivolte alla pandemia sanitaria e sociale, va tenuta ferma l’attenzione sui problemi reali del Paese”.

Interrogazione depositata

“Per questo – continua il parlamentare – ho depositato proprio in questo momento una interrogazione al Ministro del Lavoro per chiedere di includere anche i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali in forme di sostegno al reddito in caso di difficoltà economica. Oggi questi lavoratori pagano pesantemente la crisi, insieme a tanta parte del Paese, e sono totalmente scoperti. Le spese di esercizio della professione restano invariate mentre si determina spesso un crollo dei fatturati. Vengono chiuse Partite Iva, addirittura ci si cancella dagli Ordini professionali. Con la legge di bilancio 2021 è nata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una sorta di cassa integrazione dedicata ai lavoratori autonomi in difficoltà. Ma sono stati esclusi gli autonomi iscritti agli ordini professionali. Non va bene. Bisogna creare un meccanismo universale. In questo senso chiedo al Governo un intervento rapido, sperando che si possa presto tornare a parlare dei problemi delle persone”.