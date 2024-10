Conte: “Un patto Renzi-Schlein? Sarebbe grave, il Pd chiarisca”

“Il Movimento ha posto un tema politico serissimo: il nostro modo di fare politica e stare nelle istituzioni è incompatibile con quello di Matteo Renzi, che fa affari in giro per il mondo e al contempo siede in Parlamento. Dopo 15 anni di attività politica, e un’esperienza di governo, il M5S continua a tenere alta l’asticella dell’etica pubblica: non siamo diventati una struttura di potere o di clientelismo, continuiamo a mettere al centro della nostra azione i bisogni di persone, famiglie e imprese”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte intervistato dal ‘Quotidiano nazionale’.

Disegno

Renzi fa sapere di avere un disegno con Schlein e sostiene che lei lo attacca perché vuole tornare a Palazzo Chigi. “Se hanno un disegno o meno andrebbe chiesto a Schlein- sottolinea Conte-, ma sarebbe grave se il Pd avesse costruito questo disegno sulla testa del M5S e, aggiungo, di Avs. Le ragioni della nostra opposizione a Renzi non sono di natura personale, ma squisitamente politiche”.

Fonte: agenzia dire