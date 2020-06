Federico Conte, nessuna censura ma nuove tutele

Non c’è limitazione della libertà di espressione o censura nel nuovo testo unificato della proposta di legge Zan contro l’omotransfobia, ma si interviene sui reati di istigazione a commettere atti discriminatori o violenti e sul compimento di quegli atti per condotte motivate dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità’ di genere. Nessun attacco alla libertà di pensiero, quindi, ma tutela, per conquiste di diritti e civiltà.

Lo dichiara Federico Conte, deputato LeU, componente commissione Giustizia.

Articolo 1 CS