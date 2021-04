Lezzi: “E’ chiara anche la responsabilità del ministro Speranza”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

“Presenterò un’interrogazione al Ministro perché i cittadini devono sapere casa è successo e se tante vite si sarebbero potute salvare se si fosse agito con responsabilità.

Non basta più che il Ministro vada a farsi intervistare in accomodanti trasmissioni in cui il conduttore evita sapientemente di metterlo in imbarazzo. Ora deve rispondere seriamente del suo operato e su quello dei suoi collaboratori”.