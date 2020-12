Vaccino Pfizer: il Codacons chiede informazioni precise da fornire ai cittadini su efficacia e su diverse varianti del virus

In merito al vaccino anti-Covid partito ieri in Italia, il Codacons presenta oggi una formale diffida al Ministro della salute Roberto Speranza, al Commissario Domenico Arcuri e all’Istituto Superiore di sanità affinché forniscano ai cittadini informazioni precise sull’efficacia del farmaco sulle diverse varianti del virus.

DEVONO FAR DICHIARARE ALLA PFIZER SE IL VACCINO È EFFICACE PER TUTTE LE VARIANTI E LE DIVERSE PERCENTUALI DI EFFICACIA

Allo stato attuale esisterebbero in circolazione 8 diverse varianti del coronavirus, ma non è dato sapere se il vaccino distribuito in Italia coprA tutte le diverse varianti del Covid – spiega il Codacons – Se si vuole incentivare la vaccinazione il Governo deve fornire garanzie scientifiche circa l’efficacia totale del vaccino su tutte le mutazioni del virus finora note: in tal senso presentiamo oggi una istanza al Ministro Speranza, al Commissario Arcuri e all’Iss, affinché impongano alla Pfizer di dichiarare la percentuale di efficacia del vaccino su tutte le varianti conosciute del Covid. Questo perché i cittadini devono essere incentivati a sottoporsi alla vaccinazione consapevoli della copertura totale dei vaccini in commercio nel nostro paese – conclude l’associazione.

