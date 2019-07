Fornaro: “Infiltrazioni mafie vera emergenza nazionale”

La pervasività delle infiltrazioni delle mafie nel Nord Italia sono la vera emergenza nazionale non certo le poche decine di migranti della Sea Watch 3 che hanno tenuto impegnata l’Italia intera per giorni e giorni per le scelte propagandistiche del ministro dell’Interno.

Mentre si usano i migranti come arma di distrazione di massa, la criminalità organizzata silenziosamente sta penetrando nel tessuto produttivo del Paese portandosi dietro corruzione, riciclaggio e evasione fiscale: una emergenza nazionale della cui gravità non c’è sufficiente consapevolezza.

La lotta alle mafie e non altri oggetti di propaganda, deve tornare ad essere al primo posto dell’agenda e del Parlamento.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.