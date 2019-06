Sea Watch, Boldrini: “Salvini sta giocando ad una battaglia navale”

Laura Boldrini, deputata di LeU, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul caso Sea Watch e il pronunciamento della Corte di Strasburgo

“La Corte di Strasburgo non è entrata nel merito, quindi non è che abbia dato ragione a Salvini e torto alla Sea Watch, ha solo detto che non ci sono gli estremi per l’intervento cautelare di urgenza perché a parere della Corte le persone a bordo non sarebbero a rischio di danno irreparabile, se le autorità italiane continueranno a fornire assistenza –ha affermato Boldrini-. Quello che sembra strano è che si arrivi a gioire per questa decisione e ci si senta autorizzati a tenere 42 persone in mezzo al mare con temperature che sfiorano i 40 gradi.

Questo dimostra che l’incapacità di governare il fenomeno migratorio arriva a manifestazioni di sadismo nei confronti di persone in difficoltà. La battaglia di Salvini contro le ong è personale, mi sembra che Salvini stia giocando ad una battaglia navale. Nel frattempo cento persone sono arrivate a Lampedusa e lui non ha battuto ciglio, lui si accanisce contro le ong, ne fa una battaglia personale. Io mi aspetto che un ministro dell’interno faccia la battaglia contro i mafiosi, invece Salvini ha deciso che il nemico è chi salva le vite nel Mediterraneo.

Io sono appena tornata da Berlino, in Germania ci sono già dieci sindaci che hanno detto di essere disponibili a prendere i migranti, ma prima bisogna farli sbarcare. Comunque va trovata una soluzione strutturale. E’ patetico che in un continente di 500 milioni di abitanti ogni volta che arrivano 40 migranti, si mettano in mezzo ministri e presidenti del Consiglio per trovare una soluzione”.

Sul caso Regeni

“Abbiamo sollecitato anche il Parlamento tedesco ad una presa di posizione in merito a quanto accaduto a Giulio Regeni perché le autorità egiziane non collaborano con quelle italiane. Giulio era un ragazzo italiano, ma anche un ragazzo europeo. Abbiamo anche consegnato una lettera dei genitori di Giulio in cui si chiede di ritirare anche l’ambasciatore tedesco, oltre che quello italiano, dall’Egitto”.

Sulla leva fiscale

“Penso che la disuguaglianza sia un problema enorme per le nostre società, oggi gli stipendi sono troppo bassi. Bisogna aumentare i soldi in busta paga per molte categorie di lavoratori. I soldi dove li troviamo? Mi sembra una cosa logica che chi più ha più metta. In Italia abbiamo anche una fascia di super ricchi, queste persone dovrebbero avere una tassazione maggiore, non se ne accorgerebbero neanche se un’aliquota aumentasse dello 0,5%.

Quella tassa Robin Hood sui grandi capitali servirebbe all’economia, perché se le persone avessero più soldi in busta paga potrebbero anche spendere qualcosa in più. E’ solo con la leva fiscale che si combatte la disuguaglianza, non col reddito di cittadinanza”.

Sulla petizione per lo sgombero di CasaPound a Roma

“Nel giro di 48 ore la petizione ha già raccolto più di 15mila firme, io ho aderito. CasaPound occupa uno stabile di Roma in maniera abusiva, non pagando affitto e bollette. Qui c’è un danno erariale, l’ha detto la Corte dei Conti. Perché nonostante questo danno erariale non si fa nulla? Perché CasaPound non è nella lista degli sgomberi che il Viminale farà prossimamente?”.

Sulle querele fatte da Boldrini in merito agli insulti sui social

“I processi sono in corso, ci sono già state alcune sentenze a mio favore, i risarcimenti li do in beneficienza per l’educazione digitale”.

Sul cammino della Nazionale femminile di calcio ai Mondiali

“Sono contentissima. Io non sono un’esperta di calcio, ma sono ragazze brave, motivate, semplici, non sono persone che fanno una vita da super ricche. Purtroppo nonostante siano ai mondiali, sono considerate delle dilettanti. Alla Camera parleremo proprio di questo tema.

Come è possibile che le donne in tutte le discipline siano considerate dilettanti in base a una legge dello Stato? Anche per i maschi sono solo 4 le categorie di professionisti, quindi c’è una discriminazione di categorie anche per i maschi, mentre per le donne è una discriminazione totale”.

