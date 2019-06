‘Ndrangheta: Errani, bene “Grimilde”, eliminare sistema criminale

“Bene la grande operazione portata avanti dagli inquirenti: tutto ciò che serve a colpire e a eliminare questo sistema criminale è fondamentale.” Così il senatore Vasco Errani di Articolo Uno in merito all’operazione contro la ‘ndrangheta portata avanti in Emilia Romagna. “La presenza di mafia e ‘ndrangheta, come sappiamo dal processo Aemilia, è nota oramai da anni in Emilia-Romagna e in tutto il nord”, prosegue Errani. “La criminalità organizzata va combattuta con ogni mezzo e in questo devono essere protagoniste le istituzioni ad ogni livello per contrastare ogni tentativo di infiltrazione”, aggiunge Errani.