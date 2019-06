Migranti: Speranza a governo, verificare procedure rimpatri

Il segretario nazionale di Articolo Uno, deputato del gruppo Leu, Roberto Speranza ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno Matteo Salvini, sui migranti che, secondo le testimonianze raccolte dalla giornalista del quotidiano ‘la Repubblica’, Tonia Mastrobuoni, sono stati riportati da territorio tedesco in Italia. Le testimonianze parlano di “trattamento molto pesante da parte della polizia tedesca” e in alcuni casi di “sedazione” per il trasporto in Italia. A Salvini il segretario di Articolo Uno chiede: “se sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intende adottare il Governo italiano, anche presso quello della Repubblica Federale di Germania, per una gestione della situazione che, nel rispetto delle regole esistenti, garantisca i diritti umani e la dignità delle persone”, e “se non ritiene di chiedere in tutte le sedi deputate una modifica del regolamento di Dublino che faciliti la distribuzione a tutti i Paesi dell’Unione l’onere della gestione dei flussi di profughi che attualmente ricade in gran parte nei Paesi di primo approdo come l’Italia”.