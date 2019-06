“Mentre Salvini e Di Maio sembrano ancora in campagna elettorale con le loro continue promesse, Tria e Conte non sanno come far quadrare i conti con Bruxelles”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza. “Il rischio vero è che alla fine il conto arrivi salato e colpisca i più deboli attraverso tagli alla sanità e al welfare. A questo ci opporremo con ogni energia”, aggiunge.