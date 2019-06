Giustizia: Conte, Salvini sia garante separazione poteri

“Se Salvini non sa tenere in piedi il ruolo di leader politico e quello istituzionale di Ministro scelga uno e lasci l’altro. Gli italiani ne sarebbero contenti”. Lo ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, illustrando oggi alla Camera un question time sull’annunciata impugnazione di sentenze relative alle cosiddette ‘zone rosse’ a Firenze e all’ordine di iscrizione all’anagrafe di alcuni richiedenti asilo.

“Salvini – ha detto il deputato Conte – non può prima dire che rispetta la magistratura e poi dire che i magistrati che decidono in dissenso rispetto ai desideri del Governo non sono imparziali. Il ministro dell’Interno deve essere garante della separazione dei poteri. Va protetto il diritto dei magistrati a interpretare la legge prima di applicarla, o di disapplicarla, perché è in questa autonomia che risiede la nostra garanzia di cittadini”.