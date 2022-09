Collot, Unione Popolare: “Il 26 settembre saremo ancora in strada a lottare”

Ogni tanto ci chiedono se dopo le elezioni guarderemo al centrosinistra, se siamo disposti a fare blocco contro la destra. La domanda è posta male.

Strada

Unione Popolare sarà in strada, nelle lotte come abbiamo sempre fatto, non per promuovere alleanze politiciste, ma per continuare a costruire una nuova alleanza sociale tra i lavoratori e gli studenti, tra chi si oppone davvero alla guerra e chi lotta per la difesa ambientale. Siamo nati con l’idea di essere questo fronte del cambiamento, e non abbiamo e non avremo mai a che fare col PD e le sue varie stampelle.



