Ponte della Scafa, progetto comune con i comitati di quartiere di Isola Sacra

I Comitati di quartiere di Isola Sacra si sono uniti in un progetto comune, utile alla cittadinanza, al turismo, ai lavoratori. Un progetto che speriamo dia nuove idee ad una situazione che ormai è divenuta un problema per tutto il quadrante di Isola Sacra.

Il progetto nasce dalla comune idea di aiutare a risolvere il problema della viabilità del Viadotto dell’Aeroporto, di Via della Scafa e di tutte le zone limitrofe.

Il nostro è un semplice suggerimento, dato da cittadini che vivono continuamente il problema del traffico sul territorio. Ci sentiamo quindi in obbligo di comunicare agli enti preposti il nostro punto di vista su una problematica così fondamentale per il nostro Comune.

L’ idea di base è quella di aiutare il traffico dall’Aeroporto al ponte della Scafa, con dei lavori mirati alle vie principali e alle vie secondarie, nonché ai due ponti che consentono l’accesso alla città.

Entrando nel dettaglio del progetto, si parte da quello che è un punto nevralgico di tutto il traffico dell’Aeroporto: il Viadotto aeroportuale all’uscita di Fiumicino Sud. Suddetta uscita viene costantemente bloccata da un gran numero di automezzi che si incanala in una corsia singola, impedendo la corretta viabilità sia a chi deve entrare a Isola Sacra, sia a chi deve proseguire per il Ponte della Scafa. La soluzione suggerita, è quella di allargare la strada e portarla a due corsie, proprio in quel punto, per dare ad ogni veicolo una corsia prioritaria ed evitare il cosiddetto “imbuto”.

L’allargamento della strada a quattro corsie, potrebbe proseguire su tutta via dell’Aeroporto, magari affiancata da una pista ciclabile, lavorando sul bordo delle corsie e sugli spartitraffico, ormai vecchi ed ingombranti.

Per favorire la viabilità locale, si potrebbero sfruttare i due sottopassi, ad oggi inutilizzati ma completamente funzionanti, di via Falzarego e via Arsiero. Stabilita la messa a norma dei sottopassi, si verrebbero a creare delle rampe di accesso sulla via principale, permettendo ai cittadini di agevolare il traffico verso Ostia e verso l’Aeroporto.

Fulcro della viabilità di via dell’Aeroporto, il Ponte della Scafa dovrebbe subire degli interventi di allargamento a quattro corsie. Si potrebbe snellire il traffico proveniente da Ostia, con una rampa di uscita, e ricongiungere il Ponte a Via della Scafa sfruttando il sottopasso esistente a via Col Del Rosso, sotto il ponte.

Per il passaggio dei mezzi pesanti e Autobus si potrebbe ipotizzare un sottopasso adiacente a quello di via Falzarego, sito su terreni già espropriati e già previsto nel progetto del Nuovo Ponte della Scafa, ad oggi ancora bloccato per problemi burocratici.

Portando il Ponte della Scafa a quattro corsie, si potrebbe aggiungere una pista ciclabile, che collegherebbe gli scavi di Ostia Antica alla necropoli di Isola Sacra, le Terme di Matilda e la Basilica di Sant’Ippolito, tramite il sentiero Pasolini, ad oggi interrotto proprio al Ponte.

Il problema pedonale potrebbe essere risolto con la costruzione di tre passerelle in via Valderoa, Via Trincea delle Frasche e via Falzarego che permetterebbero l’attraversamento delle corsie di via dell’Aeroporto in piena sicurezza.