Fiumicino, Bordoni: “Ponte della Scafa: chiesto via libera definitivamente a collegamento Roma-Fiumicino”

Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni parla della richiesta per trovare una rapida risoluzione ai lavori per il Ponte della Scafa.

“In Commissione Lavori Pubblici, tenutasi oggi su nostra richiesta alla presenza dell’assessore Meleo, continua il nostro impegno per trovare una rapida risoluzione ai lavori per il Ponte della Scafa. Bisogna restituire la centralità di Ostia e del suo entroterra, con l’importante parche archeologico, come parte integrante della Capitale con la riapertura completa di un collegamento che va incontro alle esigenze dei cittadini e di migliaia di lavoratori aeroportuali di Fiumicino.

Continueremo ad insistere nelle sedi istituzionali per dare la più rapida attuazione possibile al progetto, tutelando al contempo i recenti ritrovamenti archeologici e il parco di Ostia Antica, intervenendo su quello che il Ponte della Scafa rappresenta per Roma: è un bene che il Campidoglio abbia compreso l’importanza di questa Opera che valorizza un territorio ricco di risorse i cui settori produttivi del territorio chiedono quanto prima di essere messi in condizione di tornare a regime.

Senza dimenticare l’importanza dei ritrovamenti delle Navi e del parco archeologico di Ostia Antica, speriamo, nel riguardo di un’ottica di semplificazione amministrativa, che tutte le tempistiche di realizzazione del nuovo ponte della Scafa siano rispettate per dare il via libera definitivo a quella progettualità che il Comune di Roma ha messo in campo anche con il Comune di Fiumicino.”