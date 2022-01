Roma, Bordoni (Lega): “Città prova a rialzarsi ma il settore alberghiero è in difficoltà”

“Roma è una Città con un tessuto economico da gestire e organizzare, servono competenze anche manageriali e l’allarme lanciato da Federalberghi delinea lo scenario di una crisi drammatica.

Il turismo è il settore che più di tutti è stato colpito dalle limitazioni imposte dal Covid. Un comparto che ha perduto gran parte del fatturato e che vede migliaia di lavoro a rischio: un dato allarmante specie nel Lazio e nella Capitale.” Così in una nota il dirigente regionale della Lega Salvini-Premier Davide Bordoni.

Regione e Comune devono attivarsi per sollecitare il Governo

“Regione e Comune devono attivarsi per sollecitare il Governo a confrontarsi con gli operatori del settore, è basilare convogliare ingenti risorse per la difesa dei posti di lavoro e per far sopravvivere l’intero comparto del turismo che rischia perdite pesantissime mettendo in campo ogni forma di sostegno.”