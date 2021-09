Roma, Bordoni (Lega): “Rivitalizzare i mercati rionali”

“Roma è unica in Europa per questa rete mercatale diffusa in tutta la città, punti d’incontro per le nostre Comunità da rilanciare con un grande investimento economico. Questa mattina abbiamo fatto visita insieme a Matto Salvni agli operatori del Mercato Trionfale, una realtà centrale nella vita economica e sociale del quartiere che ho avuto l’onore di inaugurare nel 2009 quando ero assessore al commercio.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative.

La voglia di rivitalizzare un grande patrimonio collettivo

“Gli operatori hanno mostrato con grande fervore la voglia di rivitalizzare un grande patrimonio collettivo quali sono i mercati rionali, ad esempio, affidando i box vuoti a titolo gratuito per primi due o tre anni a chi vuole impegnarsi Come Lega siamo schierati da sempre in difesa dei prodotti italiani e del piccolo commercio e del suo indotto anche in termini di servizi alla persona e il Mercato Trionfale, che rappresenta l’esempio più virtuoso nonché uno dei più grossi mercati rionali d’Europa con circa centinaia di operatori al suo interno.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni