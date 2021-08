Bordoni, LEGA: “Ferma e dura condanna per attentato incendiario Castelporziano”

“Esprimo una ferma e dura condanna per il grave attentato incendiario compiuto ai danni della tenuta del presidente della Repubblica di Castelporziano. La Lega sono mesi che denuncia gli incendi nella Capitale e sono mesi che chiediamo alla Giunta un’azione forte. Niente.

Abbiamo dovuto assistere all’ennesimo rogo doloso e questa volta anche di natura coordinata ai danni di un’oasi faunistica e una riserva naturale di inestimabile valore sul litorale romano.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative.

Auspichiamo che gli autori dell’ignobile gesto possano essere scoperti

“Auspichiamo che gli autori dell’ignobile gesto possano essere scoperti e condannati e al riguardo abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine, alle quali ribadiamo tutto il nostro supporto. Nel contempo – conclude Bordoni – rilanciamo il nostro impegno per cercare, tutti insieme, di collaborare per risolvere il problema degli incendi dolosi.

Prima la Prefettura monitorava il territorio con più presidi, non si sono visti appalti in questo senso per il servizio Giardini che dovrebbe pensare alla manutenzione del verde, la Protezione Civile ha bisogno di risorse: l’emergenza che stiamo vivendo deve avere la priorità assoluta nell’agenda capitolina, lo dovrebbero aver capito da tempo”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni