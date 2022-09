Elezioni politiche, Presutto (Impegno Civico): “Con tagliabollette.eu cittadini campani sostengono nostro decreto”

“È partita questa mattina in tutta Italia la campagna di Impegno Civico, il partito fondato da Di Maio, sul taglio delle bollette. È online, infatti, il sito web dedicato https://www.tagliabollette.eu/, al quale collegarsi per calcolare il risparmio in bolletta per imprese e famiglie che si otterrebbe con la proposta di Impegno Civico, il decreto Taglia-Bollette: lo stato paga l’80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda, fino alla fine dell’anno”. Lo afferma il Senatore Vincenzo Presutto esponente di Impegno Civico e candidato al Senato nel collegio plurinominale Campania P01 e Puglia P01

“Per accedere alla funzione basta collegarsi al sito – aggiunge -, inserire la cifra da pagare in bolletta e cliccare sul pulsante di calcolo, che istantaneamente darà il risultato dell’importo decurtato dell’80%, come previsto dalla proposta di Di Maio”.

“L’invito di Impegno Civico ai cittadini della Campania è di diffondere e condividere sui social l’iniziativa, per dare sostegno al decreto e ottenere risposta immediata all’emergenza bollette subito dopo le elezioni del 25 settembre” conclude.