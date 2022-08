Coccia, Unione Popolare: “Perché dovremmo continuare a credervi?”

Non c’è TG che non lo dice: le sanzioni alla Russia non stanno ottenendo i risultati sperati.

La prima domanda: 1) quali erano i risultati che vi aspettavate? Lo sanno pure le pietre che le sanzioni e i blocchi non toccano i ricchi, ma affamano solo la popolazione. 2) Se queste sanzioni si sono rivoltate contro di noi con l’ l’aumento delle bollette, facendo fallire le aziende, come mai non lo avevate previsto?

3) Perché ci raccontate bugie e non ci dite che il gas dell’Europa dipende dall’Olanda per uno dei trattati che avete firmato all’insaputa del popolo?

Fallimento

Perché non dichiarate il vostro fallimento e l’incapacità di prevedere-costruire il futuro? Perché non fate un atto di umiltà, una volta tanto, e non ve ne andate a casa? Infine, diteci: perché dovremmo continuare a credervi?



