Coccia, Unione Popolare: “Giù le mani dal corpo delle donne!”

Insomma, per coprire la mancanza di proposte di politica per le donne, si dibatte della violenza di Piacenza, ma anziché stigmatizzare il comportamento di chi ha girato un video invece di chiamare immediatamente la polizia e di chi l’ha diffuso, diventa oggetto “politicamente rilevante”. La Meloni ne approfitta per parlare contro l’immigrazione, qualcun altro sulla necessità di maggiore sicurezza nelle città, e via dicendo.

Atto di guerra

Nessuno dice che lo stupro è un atto di guerra in sé ed è riprovevole in quanto tale, chiunque lo commetta. Nessuno dice che andrebbe perseguito il tipo che ha pensato a riprendere prima di chiamare la polizia, nessuno dice che la diffusione del video è un atto di barbarie. Ma ancora più barbaro è ricordarsi delle donne solo in occasione della campagna elettorale, non fare alcuna proposta in merito ed utilizzare una tragedia per fare campagna elettorale, tirando in ballo questioni come l’immigrazione.

Non è una risorsa…

Poi sentire il direttore di un giornale dire: “quell uomo non è una risorsa”, parlando dello stupratore, fa sorgere un pensiero: che l’uomo e la donna sono merce, merce con scadenza, che hanno diritto di esistere solo se producono risorse…e questo spiega l’altra polemica estiva: chi sono i deviati che la Meloni si impegna a colpire? Tra questi anche gli anoressici e gli obesi.

Dunque io sono una deviata.



